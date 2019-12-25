Евгений Мураев рассказал, какие территории находятся под угрозой отсоединения.

Экс-депутат Рады назвал возможную дату ликвидации Украины. Об этом Евгений Мураев рассказал во время своего выступления на собственном YouTube-канале. По мнению политика, государство может прекратить свое существование уже до 2050 года. Специалист напомнил подписчикам о тяжелой экономической ситуации. В частности, денег не хватает даже на нормальное функционирование в социальной сфере. Это вызывает недовольство граждан, которое может вылиться в массовые протесты.

Тут Кулеба кричит, что русские выдали 490 тысяч паспортов на Донбассе. А сколько румыны выдали паспортов? А венгры? А сколько карт поляков роздано? Смотрите это все те страны, которые претендуют на наше несчастье. Евгений Мураев, украинский политик

Бывший депутат напомнил, что еще до пакта Молотова-Риббентропа Галичина принадлежала Польше. При этом до 1945 года территория Закарпатья принадлежала Венгрии. Он уточнил, что императрица Екатерина создала всю дугу от Одессы до Донбасса. Мураев призвал сограждан похоронить имеющиеся конфликты внутри страны и найти общую цель по развитию. Спикер уверен, что решить проблемы позволит федерализация, так как она даст определенные полномочия регионам по более выгодному взаимодействию с соседними странами.

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Фото: YouTube / НАШ

