В Шлиссельбурге пьяный мужчина ногой ударил пенсионерку

В отношении мужчины составлен административный протокол по ч.1 ст. 20.1 КоАП РФ (Мелкое хулиганство).

В Шлиссельбурге пьяный мужчина из хулиганских побуждений ударил женщину на лестничной площадке. Об этом стало известно Piter.tv.

В полицию обратилась 60-летняя пенсионерка, которая обвинила жильца дома по Малоневскому каналу в нападении на неё.

Полицейскими была задержан пьяный 50-летний мужчина, который, находясь на лестничной площадке из хулиганских побуждений ударил ногой в область левого бедра пенсионерку. Женщина самостоятельно обратилась в больницу, после оказания медицинской помощи с ушибом мягких тканей бедра её отпустили домой.

В отношении мужчины составлен административный протокол по ч.1 ст. 20.1 КоАП РФ (Мелкое хулиганство), помещен в СПСЗЛ.

Ранее школьник из Соснового Бора случайно ударил брелоком-ножичком своего одноклассника.

Фото: Piter.tv