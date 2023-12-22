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В Шлиссельбурге пьяный мужчина ногой ударил пенсионерку
Сегодня, 9:10
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В Шлиссельбурге пьяный мужчина ногой ударил пенсионерку

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В отношении мужчины составлен административный протокол по ч.1 ст. 20.1 КоАП РФ (Мелкое хулиганство).

В Шлиссельбурге пьяный мужчина из хулиганских побуждений ударил женщину на лестничной площадке. Об этом стало известно Piter.tv.

В полицию обратилась 60-летняя пенсионерка, которая обвинила жильца дома по Малоневскому каналу в нападении на неё.

Полицейскими была задержан пьяный 50-летний мужчина, который, находясь на лестничной площадке из хулиганских побуждений ударил ногой в область левого бедра пенсионерку. Женщина самостоятельно обратилась в больницу, после оказания медицинской помощи с ушибом мягких тканей бедра её отпустили домой.

В отношении мужчины составлен административный протокол по ч.1 ст. 20.1 КоАП РФ (Мелкое хулиганство), помещен в СПСЗЛ.

Ранее школьник из Соснового Бора случайно ударил брелоком-ножичком своего одноклассника.

Фото: Piter.tv

Теги: пенсионерка, шлиссельбург
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости Ленинградской области,

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