В Шлиссельбурге пьяный мужчина ногой ударил пенсионерку

В Шлиссельбурге пьяный мужчина из хулиганских побуждений ударил женщину на лестничной площадке. Об этом стало известно Piter.tv.
В полицию обратилась 60-летняя пенсионерка, которая обвинила жильца дома по Малоневскому каналу в нападении на неё.
Полицейскими была задержан пьяный 50-летний мужчина, который, находясь на лестничной площадке из хулиганских побуждений ударил ногой в область левого бедра пенсионерку. Женщина самостоятельно обратилась в больницу, после оказания медицинской помощи с ушибом мягких тканей бедра её отпустили домой.
В отношении мужчины составлен административный протокол по ч.1 ст. 20.1 КоАП РФ (Мелкое хулиганство), помещен в СПСЗЛ.
Ранее школьник из Соснового Бора случайно ударил брелоком-ножичком своего одноклассника.
Фото: Piter.tv
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