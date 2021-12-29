Школьников Новосибирской области переведут на дистант из-за COVID-19

Учащихся 11 классов это не коснется.

В школах Новосибирской области с 31 января вводят всеобщий карантин из-за роста заболеваемости COVID-19. Об этом сообщил глава региона Андрей Травников, пишет ТАСС.

Так, учащихся младших классов отправят на 14-дневные каникулы, а для средних и старших классов введут дистанционное обучение сроком до двух недель. Отмечается, что учеников 11 классов карантин не коснется, однако для них планируется ввести обязательное тестирование на коронавирус.

Готовятся решения в отношении работы школ и введения всеобщего карантина. Сейчас отдельные классы и школы ушли на карантин. Готовится решение о всеобщем введении карантина школ с понедельника. Андрей Травников, губернатор Новосибирской области

Он добавил, что несмотря на рост заболеваемости, обязательная вакцинация несовершеннолетних в регионе не планируется.

Ранее в Москве приостановили плановую госпитализацию детей. В депздраве столицы рассказали, в последние две недели фиксируется беспрецедентный рост заболеваемости COVID-19 среди несовершеннолетних: число заболевших детей выросло в 14 раз, а госпитализаций – в 10 раз.

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