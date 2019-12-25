В Петербурге 12-летний школьник выстрелил другу в глаз

Потерпевшего увезли в больницу в тяжелом состоянии.

В четверг, 23 июля, в полицию Петербурга поступила информация об огнестрельном ранении 14-летнего мальчика. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел в одной из школ города. Потерпевший поссорился со своим 12-летним другом, учеником 4 класса. Тот достал игрушечный пистолет с бутафорскими пулями и выстрелил оппоненту в глаз.

Детское оружие нанесло существенный вред мальчику. Пострадавший получил контузию тяжелой степени левого глаза (отрыв корня радужки), гифемо-рану коньюктива глазного яблока и эрозию роговицы. Его в тяжелом состоянии увезли в больницу.

Стражи порядка изъяли пневматическую "игрушку". По факту случившегося ведется расследование.

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Фото: Piter.TV