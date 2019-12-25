Безработная избила двух шестиклассников на проспекте Науки

Мальчики получили травмы различной степени тяжести.

В четверг, 23 июля, в Калининском районе Петербурга произошел инцидент, в результате которого травмы получили два школьника 2008 года рождения. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

В этот день в 19:55 в травматологический пункт самостоятельно обратился ученик шестого класса. У него диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и ушибы лица. Мальчика положили в больницу в удовлетворительном состоянии.

Еще один ребенок, обратившийся за медицинской помощью, получил ушибы мягких тканей лица. Его отпустили домой.

По словам детей, у дома на проспекте Науки на них напала безработная женщина 1979 года рождения и нанесла травмы различной степени тяжести. В настоящий момент ведется проверка. Полиция смотрит записи с камер видеонаблюдения.

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