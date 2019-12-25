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Школьник и учащийся колледжа украли автомобиль в Приморском районе
Сегодня, 15:56
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Arinablinova

Школьник и учащийся колледжа украли автомобиль в Приморском районе

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Машину уже вернули владелице.

В субботу, 13 июня, стало известно, что школьник и учащийся колледжа подозреваются в угоне автомобиля. Подробности рассказали в АН "Оперативное прикрытие".

Полицейские остановили черный Daewoo Matiz на Софийской улице. Оказалось, что за рулем был 15-летнй подросток из Ленинградской области. Также в салоне находился учащийся 2-го курса Политехнического колледжа.

Водительских прав у молодых людей не оказалось. Позже выяснилось, что машина была украдена у жительницы дома №2 на Яхтенной улице. Позже автомобиль вернули владелице.

Возбуждено уголовное дело. 

Ранее мы писали, что в Петербурге полиция оперативно задержала автоугонщика.

Фото: Pixabay

Теги: машина, угон, школьник
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Криминальные происшествия,

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