Школьница угодила в больницу после встречи с незнакомцем и удара по голове

Со слов девочки, неизвестный посадил ее в машину и ударил по голове каким-то предметом.

Незадолго до полуночи в пятницу, 2 октября, в полицию Петербурга поступила телефонограмма из детской больницы №2. Как стало известно Piter.TV, медики сообщили о привезенной в состоянии средней тяжести 9-летней девочке. У третьеклассницы диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга.

Со слов школьницы, около четырех часов дня ее посадил в автомобиль неизвестный мужчина. Это произошло у дома №1 по улице Беринга. В салоне незнакомец ударил девочку по голове неизвестным предметом, затем отвез к дому №9 по Морской набережной и высадил. Обстоятельства случившегося устанавливает полиция.

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