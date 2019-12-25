16-летняя девушка отравилась таблетками в квартире на Кустодиева

Пострадавшую увезли в больницу в тяжелом состоянии.

В ночь на 3 апреля в полицию Выборгского района Петербурга поступила телефонограмма из детской городской больницы №5. Медики рассказали о госпитализации 16-летней девушки с острым пероральным отравлением смесью таблеток. Об этом Piter.TV сообщил источник в правоохранительных органах.

Учащуюся 1 курса колледжа "Туризма и гостиничного бизнеса" нашли в квартире дома №2 на улице Кустодиева. Девушку увезли в больницу в тяжелом состоянии.

Как рассказала мать пострадавшей, ранее такого с ее дочерью не случалось.

Ранее мы писали, что в доме на Морской набережной 5-летний ребенок отравился психотропом.

Фото: Piter.TV