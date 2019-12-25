В доме на Морской набережной 5-летний ребенок отравился психотропом

Мальчика увезли в больницу в тяжелом состоянии.

Во вторник, 31 марта, в полицию Петербурга поступила телефонограмма из больницы. Медики рассказали о госпитализации 5-летнего ребенка из дома №35/3 на Морской набережной. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по городу и Ленобласти.

Маленького мальчика привезли в больницу в тяжелом состоянии. Врачи диагностировали у него острое пероральное отравление неизвестным психотропным препаратом.

41-летний отец пояснил, что около 23:00 30 марта он вместе с сыном находился в гостях. Мальчик выпил из пластиковой бутылки неизвестную жидкость. В ходе экспертизы было установлено, что в составе жидкости была соль оксимасляной кислоты.

В отношении мужчины составлен административный протокол по статье "Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей". По факту отравления ребенка возбуждено уголовное дело. В настоящий момент устанавливаются все детали произошедшего.

Ранее мы писали, что подросток отравился амфетамином на Дунайском проспекте.

Фото: Piter.TV