Подросток отравился амфетамином на Дунайском проспекте

Он приобрел его в "даркнете".

Юного петербуржца откачивают в детском стационаре после отравления амфетамином. Об этом стало известно Piter.TV.

По полученной информации, 17 марта во втором часу ночи в "112" поступил звонок от 39-летней петербурженки. Она рассказала, что её 17-летний сын отравился наркотиками. В квартиру дома №7 по Дунайском проспекту прибыла скорая, которая отвезла юношу в в Детскую больницу №5 имени Филатова. Он находился в тяжелом состоянии.

В ходе проверки установлено, что подросток 16 марта через приложение приобрел амфетамин, который забрал в "закладке". После этого он употребил его дома в ванной комнате.

Ранее в Ленобласти у пассажирки BMW нашли 200 граммов наркотиков.

Фото: Piter.TV