Школьница из Выборгского района открыла свою малую родину всей стране

Ее видеоролик о прошлом и настоящем поселка Лесогорский признан одним из лучших в России.

По итогам Всероссийского образовательно-туристического конкурса "Страна открытий" творческая работа жительницы поселка Лесогорского в Выборгском районе признана одной из лучших в России. Об этом сообщила пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО.

Анна Шлыкова, ученица Светогорской школы, подготовила видеоролик о прошлом и настоящем поселка. В нем она рассказала о том, почему гордится своей малой родиной. Увидеть конкурсную работу можно на платформе TikTok, хештег #странаоткрытий #Лесогорский.

В федеральном конкурсе приняли участие более 25 000 школьников со всей страны. Лучшими из этого числа названы 100 сюжетов о разных населенных пунктах.

Авторы-победители отправятся на поезде в образовательное путешествие. С 14 по 20 августа они побывают в Москве, Нижнем Новгороде, Кирове, Казани и Самаре.

Всероссийский образовательно-туристический конкурс "Страна открытий" проводится в рамках выполнения плана основных мероприятий президентской программы "Десятилетие детства".

Ранее стало известно, что в новом учебном году в Рощинском центре образования откроется "Точка роста".

Фото: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО