Школьница из Петербурга выиграла чемпионат мира по современному танцу

Помимо золотой медали Ева взяла спецприз за "лучший образ".

Восьмиклассница из Василеостровского района Петербурга Ева Юндт заняла первое место на тринадцатом гранд-финале федерации танца AMD Production (чемпионат мира по современному танцу). В конкурсе принимали участие танцоры из девяти стран, рассказала "Фонтанка".

В апреле в Воронеже прошел чемпионат России, где Ева выиграла первое место и отобралась на международные конкурсы, став лицом российской сборной. На чемпионате мира школьница участвовала в возрастной категории "юниоры".

Помимо золотой медали Ева взяла спецприз за "лучший образ".

В Петербурге стартовал приём заявок на конкурс "Новая культура сувениров", организованный городским комитетом по культуре..

Фото: Фонтанка (из личного архива Евы Юндт)