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Школьница из Петербурга выиграла чемпионат мира по современному танцу
Сегодня, 10:44
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Школьница из Петербурга выиграла чемпионат мира по современному танцу

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Помимо золотой медали Ева взяла спецприз за "лучший образ".

Восьмиклассница из Василеостровского района Петербурга Ева Юндт заняла первое место на тринадцатом гранд-финале федерации танца AMD Production (чемпионат мира по современному танцу). В конкурсе принимали участие танцоры из девяти стран, рассказала "Фонтанка".

В апреле в Воронеже прошел чемпионат России, где Ева выиграла первое место и отобралась на международные конкурсы, став лицом российской сборной. На чемпионате мира школьница участвовала в возрастной категории "юниоры".

Помимо золотой медали Ева взяла спецприз за "лучший образ".

В Петербурге стартовал приём заявок на конкурс "Новая культура сувениров", организованный городским комитетом по культуре..

Фото: Фонтанка (из личного архива Евы Юндт)

Теги: конкрурс, танцы
Категории: Лента новостей,

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