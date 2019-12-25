Школы и детские сады Петербурга продолжат работу

Петербургские школы продолжат дистанционную работу до конца мая. Но по заявлению родителей школьники могут закончить обучение раньше и уехать на дачу.
Остальные петербуржцы, которые останутся в городе, продолжат занятия в дистанционном формате: для них учебный год закончится 22 мая.
Университеты также продолжат обучение в удаленном режиме.
Детские сады после майских праздников начнут принимать дежурные группы, но в них должно быть не больше 12 человек. Это правило распространяется и на государственные, и на частные дошкольные учреждения.
Ранее мы сообщили, что в Петербурге с 12 мая вводят обязательный масочный режим.
Фото: Pixabay
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