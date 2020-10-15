Школы Петербурга в этом году примут 64 тыс. первоклассников

Даты приема заявлений от родителей изменились с нового года.

В текущем 2021 году изменились даты приема заявлений, соответствующее распоряжение выпустило Министерство просвещения, сообщила глава комитета региона Наталия Путиловская.

Так, подать заявление все категории первоклассников смогут в единый день приема – 1 апреля. Заявление могуть отправить лично, заказным письмом, на электронную почту школы или через портал госуслуг те, кто закреплён к школе по территории, а также те, кто имеет преимущество при поступлении. Прием заявлений от льготников завершится 30 июля.

Родителей начнут приглашать в школы для приема документов с 15 мая.

По данным комитета, в 2014 году в Петербурге в школы пошли 42 тысячи первоклассников, в 2020 году – 62 тысячи, а в этом году ожидают 64 тысячи школьников.

Ранее мы писали, что регион активно развивает систему допобразования в школах.

Фото: Piter.TV