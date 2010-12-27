Старшеклассники Центрального района примут участие в проекте "Твой бюджет"

Реализацию десяти лучших инициатив оплатят из городских средств.

К участию в петербургском проекте "Твой бюджет" с 1 сентября планируют привлечь четыре тысячи старшеклассников. Пилотный проект охватит 28 школ Центрального района. Об этом на совещании в Смольном сообщил глава Комитета финансов Алексей Корабельников.

Основная цель проекта – не развитие инфраструктуры, а низовая организация учащихся. Предполагается, что школьники сами разработают инициативы, из которых отберут десять лучших предложений и выделят на их реализацию 30 млн рублей. Финансы уже заложили в бюджет на 2020 год.

Напомним, что в проекте "Твой бюджет" в 2019 году приняли участие 15 тыс. человек. В 2020 году его финансирование хотят увеличить с 90 до 120 млн рублей.

Ранее Piter.TV сообщал о том, что в 2019 году бюджет Петербурга вырастет на 37,5 млрд рублей.

Фото: пресс-центр администрации Петербурга