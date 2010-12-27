Российским школьникам могут запретить иметь при себе гаджеты дороже 5 тысяч рублей

Депутаты Госдумы считают, что равенство учащихся пойдут им на пользу.

Депутаты Госдумы хотят внести законопроект, запрещающий российским школьникам иметь при себе гаджеты дороже 5 тысяч рублей. С этой инициативой выступил заместитель председателя комитета по образованию и науке Борис Чернышов. Он направил ее на рассмотрение министру просвещения России Ольге Васильевой.

По словам Чернышова, равенство учащихся пойдет им только на пользу. Он считает, что школьники, родители которых не могут себе позволить купить дорогой смартфон, чувствуют себя ущемленными.

Соревноваться надо не в том, чей смартфон или планшет дороже, а соперничать в человеческих качествах. Борис Чернышов

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