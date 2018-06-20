В Петербурге школьница-националистка напала на 11-летнего мальчика с ножом

Ребенка увезли в больницу с колото-резаными ранами волосистой части головы, шеи и наружного уха.

В Петербурге задержали ученицу 9 класса, которая ударила 11-летнего мальчика ножом в голову из-за национальной неприязни. Об этом сообщает источник в правоохранительных органах.

Потерпевшего доставили в больницу имени Раухфуса с колото-резаными ранами волосистой части головы, шеи и наружного уха. Мальчик рассказал, что на Двинской улице на него напала неизвестная. Между ними начался конфликт, связанный с национальностью ребенка. Дело закончилось поножовщиной.

Правоохранители задержали юную леди. Мера пресечения пока не избиралась.

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Фото: Piter.TV