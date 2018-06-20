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Агрессивный петербуржец обстрелял из травмата четырех работников ТСЖ
Сегодня, 9:53
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Alena_Zinovieva

Агрессивный петербуржец обстрелял из травмата четырех работников ТСЖ

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Мужчине не понравилось, что они по неосторожности повредили его стеклопакет.

В понедельник, 22 апреля, в Петербурге задержали агрессивного мужчину, который из травматического пистолета обстрелял четырех рабочих, ремонтирующих фасад. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по городу и Ленобласти.

По предварительным данным, 33-летнему петербуржцу не понравилось, что сотрудники ТСЖ при выполнении работ по ремонту фасада повредили его стеклопакет. Он достал травмат и начал из него стрелять из квартиры дома № 27/2 на 2-й Советской улице. Мишенью стали молодые люди в возрасте от 24 до 27 лет.

В результате инцидента никто из рабочих не пострадал. По факту случившегося проводится проверка. В отношении стрелка составлен административный протокол о стрельбе из оружия в не отведенных для этого местах.

Ранее мы писали, что под Петербургом мужчина расстрелял знакомого из травмата.

Фото: Piter.TV

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Теги: работники тсж, стрелок, травматический пистолет
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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