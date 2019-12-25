Ширл поделился воспоминаниями о победе "Зенита" в Суперкубке УЕФА-2008

Сине-бело-голубые выиграли у "Манчестер Юнайтед" со счетом 2:1.

Бывший полузащитник "Зенита" Радек Ширл в интервью порталу Bobsoccer.ru поделился воспоминаниями о победе сине-бело-голубых в матче за Суперкубок УЕФА-2008.

Нам очень повезло, что мы смогли забить свои голы. После того, как отличился Неманья Видич, стало сложно играть – последняя десятиминутка была ужасной. Положа руку на сердце, признаюсь – на мой взгляд, продолжайся матч еще минут десять, "Манчестер Юнайтед" смог бы отыгрался. В концовке они нас просто задавили, но в итоге для "Зенита" все закончилось хорошо. Радек Ширл, экс-полузащитник "Зенита"

Отметим, "Зенит" обыграл "Манчестер Юнайтед" со счетом 2:1 благодаря голам Павла Погребняка и Мигеля Данни. Игра состоялась 29 августа 2008 года в Монако на стадионе "Луи II".

Напомним. Радек Ширл играл в "Зените" с 2003 по 2010 год. В составе сине-бело-голубых полузащитник стал чемпионом России, завоевал Кубок и Суперкубок страны, а также стал обладателем Кубка и Суперкубка УЕФА. На его счету 190 матчей и 8 голов.

Ранее стало известно, что экс-вратарь "Зенита" Вячеслав Малафеев покинул пост заместителя спортивного директора клуба.

Фото: fc-zenit.ru