Шихан Куштау может стать охраняемой природной территорией. Об этом рассказал глава Башкирии Радий Хабиров во время встречи с защитниками горы.
В таком случае, его не будет разрабатывать содовая компания.
Я уже говорил на горе, что гора не будет разрабатываться, пока не найдём компромисс.
Радий Хабиров, глава Башкирии
Он отметил, что даёт две недели на поиск компромиссного решения — при помощи консультаций с экспертами и координационного совещания. Если же решения не найдут, что 4 сентября Хабиров подаст документы на присвоение Куштау статуса охраняемой природной территории. Тогда разработка на горе станет невозможной.
Ранее глава Башкирии допустил выкуп разработчика шихана Куштау.
Видео: ВК/Радий Хабиров
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