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Шихан Куштау может стать охраняемой природной территорией

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Хабиров даёт две недели на поиск компромиссного решения.

Шихан Куштау может стать охраняемой природной территорией. Об этом рассказал глава Башкирии Радий Хабиров во время встречи с защитниками горы.

В таком случае, его не будет разрабатывать содовая компания.

Я уже говорил на горе, что гора не будет разрабатываться, пока не найдём компромисс.

Радий Хабиров, глава Башкирии

Он отметил, что даёт две недели на поиск компромиссного решения — при помощи консультаций с экспертами и координационного совещания. Если же решения не найдут, что 4 сентября Хабиров подаст документы на присвоение Куштау статуса охраняемой природной территории. Тогда разработка на горе станет невозможной.

Ранее глава Башкирии допустил выкуп разработчика шихана Куштау.

Видео: ВК/Радий Хабиров

Теги: башкирия, радий хабиров, шихан куштау
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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