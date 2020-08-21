Хабиров даёт две недели на поиск компромиссного решения.

Шихан Куштау может стать охраняемой природной территорией. Об этом рассказал глава Башкирии Радий Хабиров во время встречи с защитниками горы.

В таком случае, его не будет разрабатывать содовая компания.

Я уже говорил на горе, что гора не будет разрабатываться, пока не найдём компромисс. Радий Хабиров, глава Башкирии

Он отметил, что даёт две недели на поиск компромиссного решения — при помощи консультаций с экспертами и координационного совещания. Если же решения не найдут, что 4 сентября Хабиров подаст документы на присвоение Куштау статуса охраняемой природной территории. Тогда разработка на горе станет невозможной.

Ранее глава Башкирии допустил выкуп разработчика шихана Куштау.

Видео: ВК/Радий Хабиров