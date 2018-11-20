Шестилетняя малышка загорелась от газовой плиты на Луначарского

Девочку увезли в больницу в тяжелом состоянии.

Вечером 4 февраля на севере Петербурга произошло ЧП. По словам источника в правоохранительных органах, шестилетней малышке срочно потребовалась помощь после того, как она загорелась от газовой плиты.

Инцидент произошел около 21:00 в квартире дома по проспекту Луначарского. Ребенка в тяжелом состоянии доставили в травмпункт поликлиники №104. Медики диагностировали у нее ожог пламенем 2 и 3 степени 6 % тела. Больше всего пострадали грудная клетка и живот.

Уточняется, что девочка находилась в квартире и слишком близко подошла к включенной газовой плите. Одежда на ней моментально вспыхнула. По факту случившегося проводится проверка.

Ранее мы писали, что петербурженка получила ожоги в интимной области после похода в салон красоты.

Фото: pixabay.com