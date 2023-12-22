Шестиклассницу изнасиловали в туалете кинотеатра в Колпино

Девочке потребовалась медицинская помощь, медики выявили острое гинекологическое заболевание, после осмотра пострадавшую отпустили домой в удовлетворительном состоянии.

Шестиклассница из Колпино стала жертвой изнасилования в туалете и попала в больницу. Об этом стало известно Piter.tv.

В полицию 9 апреля обратилась 39-летняя женщина. Она заявила, что 1 апреля в неустановленной квартире в районе Московского вокзала и вечером 5 апреля в туалете кинотеатра на Октябрьской улице в Колпино малознакомый молодой человек изнасиловал её 11-летнюю дочь.

Девочке потребовалась медицинская помощь, медики выявили острое гинекологическое заболевание, после осмотра пострадавшую отпустили домой в удовлетворительном состоянии.

Семья ребёнка полная, благополучная, на учётах не состоит. Насильнику на вид около 20 лет, рост 175 см, темноволосый. Его разыскивает полиция. Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 131 УК РФ.

Ранее был задержан водитель петербургского предприятия, который домогался до малолетнего мальчика в 2013 году.

Фото: Piter.tv