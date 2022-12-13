Шесть петербургских стационаров получат реабилитационное медицинское оборудование

В этом году общий объем средств по проекту составит 305 миллионов рублей.

В 2023 году шесть петербургских больниц получат финансирование из городского и федерального бюджетов в рамках федерального проекта "Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация".

В прошлом году в федеральном проекте участвовали пять городских стационаров – больница № 40 Курортного района, Мариинская больница, больница № 38 им. Н.А. Семашко, Клиническая больница Святителя Луки, Николаевская больница. Для данных медицинских учреждений было приобретено 196 единиц оборудования – тренажёры, лазеры для физиотерапии, велоэргометры и другое. Общая сумма выделенных средств составила 216 миллионов рублей.

В этом году общий объем средств по проекту составит 305 миллионов рублей. Из них 118 миллионов – федеральная субсидия.

Реабилитационное оборудование будет закуплено для Детского многопрофильного клинического центра высоких медицинских технологий имени Раухфуса, детской больницы № 22, многопрофильной больницы № 2, Научно-исследовательского института скорой помощи имени Джанелидзе, Госпиталя для ветеранов войн и больницы № 20.

Фото: Смольный