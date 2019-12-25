Шесть мотоциклов конфисковали на "Сестрорецком болоте"

Инспекторы комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности продолжают рейды по особо охраняемым природным территориям.

В понедельник, 6 сентября, в пресс-службе комитета по природопользованию сообщили о рейдах, которые проводят по особо охраняемым природным территориям. Так, в минувшие выходные специалисты задержали шесть мотоциклистов в заказнике "Сестрорецкое болото".

Транспортные средства были изъяты, а на каждого нарушителя составили протоколы. Отмечается, что на всех заповедных территориях города запрещено передвигаться на механических транспортных средствах. Это наносит ущерб флоре и фауне, нарушает почвенный покров, повреждает корни деревьев.

Подобное задержание произошло неделю назад. Нарушителей привлекли к ответственности по статье 8.39 КоАП РФ ("Нарушение правил охраны и использования природных ресурсов на особо охраняемых природных территориях") еще неделю назад, но штраф не остановил ни участников, ни организаторов незаконных прогулок на мотоциклах..

Начальник отдела охраны и регулирования использования объектов животного мира комитета Николай Ахматович заявил, что незнание закона не освобождает от ответственности. В случае, если нарушение повторяется, то применяются более жесткие меры пресечения.

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