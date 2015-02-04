Ранее СМИ говорили о двух погибших.

Шесть человек погибли при пожаре в больнице в Мумбаи. Об этом сообщили источники изданий Reuters и The Times of India. Журналисты сослались на местное правительство. Ранее было известно только о двух жертвах трагедии, которая произошла в четверг 25 марта.

Из пострадавшего помещения экстренным службам удалось эвакуировать 76 человек. Из них семеро пациентов были подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Все они госпитализированы в другую индийскую больницу.

Напомним, что отделение для инфицированных коронавирусом была расположена на третьем этаже торгового центра. Очаг распространения пламени находился на первом этаже здания. Специалисты ликвидировали огонь по третьей категории сложности.

В настоящее время устанавливаются обстоятельства и причины произошедшего.

Истребитель Tejas может стать носителем ракеты BrahMos.

Фото: Pixabay.com