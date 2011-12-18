Шайба Орлова помогла "Каролине" разгромить "Нью-Джерси"

Защитник был признан первой звездой матча.

"Каролина" одержала разгромную победу над "Нью-Джерси" со счетом 5:2 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла на арене "Леново Центр" в Роли.

Защитник "Каролины" Дмитрий Орлов был признан первой звездой матча. Россиянин забросил первую шайбу в ворота гостей в конце второго периода.

В нынешнем сезоне НХЛ Дмитрий Орлов провел 36 матчей и набрал 17 (4+13) очков.

Ранее мы сообщали, что гол и две передачи Кучерова принесли "Тампе" победу над "Рейнджерс".

Видео: YouTube / SPORTSNET