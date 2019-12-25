Сезонные зимние маршруты откроются в Петербурге в ноябре

Возобновят работу автобусы № 469А и 475А.

В четверг, 12 ноября, стало известно о том, что в Петербурге откроются сезонные зимние маршруты. Об этом сообщает пресс-служба СПб ГКУ "Организатор перевозок".

Так, свою работу возобновят автобусы № 469А и 475А. Они начнут курсировать в пятницу, 13 ноября. Отмечается, что при этом закроются автобусные маршруты № 469, 488, 475, 555.

Также в ведомстве напомнили, что в Петербурге с закрылся автобусный маршрут № 406.

Ранее мы сообщали о том, что между Петербургом и Архангельской областью создадут совместные рейсы.

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