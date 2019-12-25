Между Петербургом и Архангельской областью создадут совместные рейсы

В четверг, 12 ноября, стало известно о том, что между Северной столице и Архангельской областью запустят рейсы. Соответствующий вопрос обсудили на встрече губернатора Петербурга Александра Беглова и главы Архангельской области Александра Цыбульского.
Соответствующий маршрут запустят в рамках проекта "Серебряное ожерелье России". Отмечается, что Архангельская область примет участие в проекте "Миссия памяти "Ленинградское спасибо".
Беглов отметил активное сотрудничество двух регионов в сфере культуры и туризма.
Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге обсудили историческую проблему "Человека после катастрофы".
Фото:pixabay
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