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Между Петербургом и Архангельской областью создадут совместные рейсы
Сегодня, 16:10
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IRINA_CHALKINA

Между Петербургом и Архангельской областью создадут совместные рейсы

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Новые маршруты появятся в рамках проекта "Серебряное ожерелье России". 

В четверг, 12 ноября, стало известно о том, что между Северной столице и Архангельской областью запустят рейсы. Соответствующий вопрос обсудили на встрече губернатора Петербурга Александра Беглова и главы Архангельской области Александра Цыбульского.

Соответствующий маршрут запустят  в рамках проекта "Серебряное ожерелье России". Отмечается, что Архангельская область примет участие в проекте "Миссия памяти "Ленинградское спасибо".

Беглов отметил активное сотрудничество двух регионов в сфере культуры и туризма.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге обсудили историческую проблему "Человека после катастрофы".

Фото:pixabay

Теги: архангельск, рейсы, туризм
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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