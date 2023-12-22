Открытие сезона "Поющих мостов" запланировано на 18 мая

Тема открытия будет посвящена 30-летию Законодательного собрания Петербурга.

В ночь с 17 на 18 мая в Петербурге дворцовый мост будет подниматься под звуки классической музыки, отмечая начало нового сезона "Поющих мостов". Об этом пишет "Петербургский дневник".

Над Невой прозвучат музыкальные композиции знаменитых авторов. Во время процесса разведения моста слушатели смогут насладиться увертюрами к операм "Руслан и Людмила", "Пиковая дама", "Евгений Онегин". Гостей и жителей Санкт-Петербурга ожидает также специальная лазерная проекция на пролетах разведенного моста.

В текущем году открытие сезона "Поющих мостов" совпадает с проведением Книжного салона на Дворцовой площади. Во время светового шоу зрители увидят визуальные образы, связанные с важными событиями: Годом семьи в России, 135-летием Анны Ахматовой, 130-летием сатирика Михаила Зощенко и писателя Виталия Бианки, а также тремя значимыми юбилеями – 225-летием Александра Пушкина, 220-летием Михаила Глинки и 125-летием Владимира Набокова".

Тема открытия данного сезона "Поющих мостов" будет посвящена 30-летию Законодательного собрания Петербурга.

Ранее мы сообщили о том, что к открытию Дачи Кочубея в Пушкине пройдет концерт-променад.

Фото: Piter.TV