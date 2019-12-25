Северо-Западное управление маттехснабжения МВД хочет купить 291 тысячу респираторов

На это выделено около 23,6 млн рублей.

Северо-Западное окружное управление материально-технического снабжения МВД России намерено приобрести 290 тысяч 900 респираторов (фильтрующих полумасок). Ведомство разместило две закупки, в рамках которых собирается определить поставщиков этих крайне востребованных в текущем году медизделий.

Общая сумма, которую правоохранители выделяют на респираторы, составляет 23,6 миллиона рублей.

Предполагается, что поставки будут осуществлены в текущем году, осенью. Заявки для участия в электронных аукционах, управление принимает до 14 сентября.

Как сообщало ранее Piter.tv, управление маттехснабжения МВД решило подписать контракт с "Питер Лада" на поставку 800 автомобилей.

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