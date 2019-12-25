Северная столица возобновила регулярное авиасообщение с Женевой

В субботу выполнили первый рейс.

В субботу, 24 октября, возобновились регулярные рейсы в Женеву, сообщила пресс-служба авиакомпании "Россия".

Отметим, что это первый регулярный рейс компании в Шенгенскую зону после международных коронавирусных ограничений. Воздушные суда Airbus A320 вместимостью 168 пассажиров будут выполнять перелеты раз в неделю: из "Пулково" с 14:20 до 15:50, а в Петербург – 16:40 до 21:55 по местному времени.

Компания будет соблюдать все правила из методических указаний Росавиации, чтобы пассажиры были защищены в период пандемии.

Ранее мы сообщали, что впервые авиарейсы свяжут Анапу и Петербург зимой.

Фото: Piter.TV