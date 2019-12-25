Впервые авиарейсы свяжут Анапу и Петербург зимой

Самолеты будут летать с 25 октября по 27 марта 2021 года.

Авиакомпания "Россия" этой зимой впервые запустит рейсы из Петербурга в Анапу. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров.

Самолеты будут летать с 25 октября по 27 марта 2021 года. Билет в одну сторону будет стоить от 4 222 рублей.

Из Петербурга рейс будет отправляться в 8:40, в Анапу прибывать в 11:45. Обратно из Анапы можно вылететь в 12:35, а быть в Пулково в 15:35. Улететь на побережье можно в четверг, субботу и воскресенье.

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Фото: Piter.tv