Впервые авиарейсы свяжут Анапу и Петербург зимой

Авиакомпания "Россия" этой зимой впервые запустит рейсы из Петербурга в Анапу. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров.
Самолеты будут летать с 25 октября по 27 марта 2021 года. Билет в одну сторону будет стоить от 4 222 рублей.
Из Петербурга рейс будет отправляться в 8:40, в Анапу прибывать в 11:45. Обратно из Анапы можно вылететь в 12:35, а быть в Пулково в 15:35. Улететь на побережье можно в четверг, субботу и воскресенье.
Авиакомпания Turkish Airlines удвоит количество рейсов из Петербурга в Стамбул.
Фото: Piter.tv
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