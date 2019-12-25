Авиакомпания Turkish Airlines удвоит количество рейсов из Петербурга в Стамбул

Рейсы будут выполняться на Airbus A 321 и Airbus A 321 Neo.

Во вторник, 20 октября, стало известно о том, что в Петербурге удвоят количество рейсов в Стамбул. Об этом сообщают в пресс-службе управляющей компании аэропорта "Пулково".

Известно, что рейсы будут выполнять Airbus A 321 и Airbus A 321 Neo. В этих самолетах могут разместить 180 пассажиров.

Отмечается, что вылеты начнутся с 3 ноября. Первый рейс будет осуществляться днем, другой — ночью.

Стоит отметить, что авиакомпания Turkish Airlines первой из иностранных перевозчиков возобновила международные рейсы из Северной столице.

Ранее мы сообщали о том, что реконструкцию здания линейного отдела МВД в Пулково может провести ООО "Винтранс".

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