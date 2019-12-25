Северная столица России продолжает радовать экономическими успехами, сохраняя высокие темпы поступлений в бюджет

Одной из основных составляющих успешного пополнения бюджета стал налог на доходы физических лиц и налог на прибыль организаций, что принесло значительные 481 миллиард рублей. Однако другие источники доходов также продемонстрировали рост, поддерживая стабильность финансовой ситуации в городе. Об этом пишет спикер ЗакСа Александр Бельский в своем телеграм-канале.
Вице-губернатор Алексей Корабельников выразил удовлетворение по результатам и отметил, что текущая экономическая ситуация в Петербурге стабильна и управляема. Он подчеркнул, что будут предприняты все необходимые меры для поддержки различных отраслей и бизнеса в регионе.
В то же время, власти не забудут о социальной составляющей бюджета, обеспечивая выполнение обязательств перед жителями города.
Ранее сообщалось, что Смольный скорректировал проекты детских садов и школ в соответствии с современными нормами
Фото: Piter.TV
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