Север Донецка обстрелян из минометов

О факте обстрела рассказали в Донецком агентстве новостей.

Север Донецка оказала обстрелян из минометов днем 21 марта. Как сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК), украинские силовики за полчаса выпустили по району у "Вольво-центра" 11 мин калибром 82 м из миномета. Сообщается, что с позиций ВСУ также совершено два десятка выстрелов из автоматического станкового гранатомета.

Ранее мы сообщали о том, что боевики ранили двух мирных жителей в ДНР: 52-летнюю женщину и 56-летнего мужчину. Обстрел с украинской стороны произошел 4 марта, заявили в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня представительства ДНР.