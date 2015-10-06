Сеть ювелирных магазинов заплатит 200 тыс. штрафа за СМС-рассылки

Она не отвечала требованиям закона.

Сеть ювелирных магазинов "585" заплатит штраф за СМС-рассылки без согласия абонентов. Такое решение вынес 24 июля Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти. Ранее такое наказание назначила Санкт-Петербургский УФАС.

Компания нарушала Закон "О рекламе". Без согласия абонентов она посылала им сообщения с текстом :"Трать свои 1000 золотые до 70% в 585 золотой 88005555585" и "Дарим бриллианты и ценные призы за покупки до 6.05 88005555585".

За каждое нарушение сеть оштрафовали за 110 тысяч рублей. Она обжаловала сумму в суде. В итоге ее снизили до 100 тысяч рублей вместо 110 тысяч за одно сообщение. Таким образом, ООО "Регент Голд" заплатит 200 тысяч рублей за нарушение закона.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что петербургские суды зарегистрировали более 120 исков на ИКМО.

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