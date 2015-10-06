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Сеть ювелирных магазинов заплатит 200 тыс. штрафа за СМС-рассылки
Сегодня, 17:52
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nadezhda_sib

Сеть ювелирных магазинов заплатит 200 тыс. штрафа за СМС-рассылки

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Она не отвечала требованиям закона.

Сеть ювелирных магазинов "585" заплатит штраф за СМС-рассылки без согласия абонентов. Такое решение вынес 24 июля Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти. Ранее такое наказание назначила Санкт-Петербургский УФАС. 

Компания нарушала Закон "О рекламе". Без согласия абонентов она посылала им сообщения с текстом :"Трать свои 1000 золотые до 70% в 585 золотой 88005555585" и "Дарим бриллианты и ценные призы за покупки до 6.05 88005555585". 

За каждое нарушение сеть оштрафовали за 110 тысяч рублей. Она обжаловала сумму в суде. В итоге ее снизили до 100 тысяч рублей вместо 110 тысяч за одно сообщение. Таким образом, ООО "Регент Голд" заплатит 200 тысяч рублей за нарушение закона. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что петербургские суды зарегистрировали более 120 исков на ИКМО

Фото: pixabay.com

Теги: закон о рекламе, смс рассылка
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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