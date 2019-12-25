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Сеть "Оптоклуб Ряды" закрывает гипермаркеты в Петербурге
Сегодня, 7:06
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Alena_Zinovieva

Сеть "Оптоклуб Ряды" закрывает гипермаркеты в Петербурге

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За 5 лет работы в городе на Неве постоянными членами клуба стали более 100 тысяч человек.

Сеть "Оптоклуб Ряды" (ООО "БигБокс") закрывает свои гипермаркеты в Петербурге и Ленобласти. О таком решении заявили основатели компании Дмитрий Костыгин и Август Мейер, пишет РБК.

Последним днем работы гипермаркетов на Мурманском шоссе, Пулковском шоссе и на Шафировском проспекте станет 14 сентября. Причиной закрытия сразу всех торговых точек сети одновременно называют неблагоприятные внешние условия. При этом руководство компании пообещало расплатиться со всеми сотрудниками и кредиторами в полном объеме, а также  полностью компенсировать стоимость клубных карт покупателей, срок которых еще не истек.

За 5 лет работы в городе на Неве постоянными членами "Оптоклуба Ряды" стали более 100 тысяч человек. Сумма среднего чека покупателей составила – 3200 рублей.

Ранее мы писали, что на Невском проспекте в Петербурге открывается магазин и музей "Яндекса".

Фото: Piter.TV

Теги: кризис, оптоклуб ряды, торговая сеть
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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