Сервис по выдаче справок заработал на петербургских вокзалах

Кроме того, планируется открытие пунктов помощи Центра содействия маломобильным гражданам.

На вокзалах Петербурга начал работу сервис по выдаче справок. Об этом сообщили в пресс-службе Октябрьской железнодорожной дороги.

Кроме того, планируется открытие пунктов помощи Центра содействия маломобильным гражданам. Появятся и автоматизированные парковки по системе Fast Track.

В ОЖД добавили, что кафе и закусочные заработали в залах ожидания. Еще одно нововведение – возможность отправиться на экскурсии прямо с вокзала.

Ранее на Piter.TV: в Смольном раскрыли подробности строительства трамвайной линии "Славянка".

Фото: Piter.TV