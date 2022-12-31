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Сервис по выдаче справок заработал на петербургских вокзалах
Сегодня, 9:25
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Сервис по выдаче справок заработал на петербургских вокзалах

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Кроме того, планируется открытие пунктов помощи Центра содействия маломобильным гражданам.

На вокзалах Петербурга начал работу сервис по выдаче справок. Об этом сообщили в пресс-службе Октябрьской железнодорожной дороги.

Кроме того, планируется открытие пунктов помощи Центра содействия маломобильным гражданам. Появятся и автоматизированные парковки по системе Fast Track.

В ОЖД добавили, что кафе и закусочные заработали в залах ожидания. Еще одно нововведение – возможность отправиться на экскурсии прямо с вокзала. 

Ранее на Piter.TV: в Смольном раскрыли подробности строительства трамвайной линии "Славянка". 

Фото: Piter.TV

Теги: вокзалы петербурга
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб,

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