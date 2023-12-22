Сервис анализа маммографии с ИИ заработал в Ленобласти

На данный момент в 47-ом регионе реализуется проект "Система поддержки принятия врачебных решений". Искусственный интеллект, исходя из истории болезни пациента, выдает три наиболее вероятных диагноза.

Система анализа маммографии на базе искусственного интеллекта (ИИ) стала работать в Ленинградской области. Любой врач-рентгенолог региональной больницы теперь может получить предварительное описание проведенного исследования прямо на рабочем месте.

В 2024 году Ленобласть планирует расширить использование искусственного интеллекта в медицине. Предполагается внедрение его в описание рентгенологических исследований и снимков КТ.

Как рассказали в комитете по здравоохранению 47-ого региона, в данный момент реализуется проект "Система поддержки принятия врачебных решений". Искусственный интеллект, исходя из истории болезни пациента, выдает три наиболее вероятных диагноза. В 2024 году планируется внедрение технологии прогностического анализа и управления рисками в здравоохранении на основе искусственного интеллекта. Эта система позволит спрогнозировать осложнения при лечении сердечно-сосудистых заболеваний, онкологических заболеваний и других социально значимых патологий, а также планировать работу системы здравоохранения максимально эффективно.

Председатель комитета по здравоохранению Ленинградской области Александр Жарков отметил, что искусственный интеллект используется в Ленобласти при анализе медицинских изображений с 2022 года. Это важный инструмент, который помогает врачу в постановке точного диагноза и прогнозировании осложнений при лечении.

Ранее мы сообщили о том, что свыше 530 площадок для сбора ТКО появилось в Ленобласти.

Видео: Комитет по здравоохранению Ленинградской области