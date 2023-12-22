Свыше 530 площадок для сбора ТКО появились в Ленобласти

В 2023 году удалось ликвидировать 16 несанкционированных свалок, объем которых составлял более 74 тысяч кубических метров.

За 2023 год Ленинградская область успешно улучшила инфраструктуру обращения с твердыми коммунальными отходами в 71 поселении. Благодаря субсидиям, выделенным из регионального бюджета, было построено 538 новых площадок для сбора отходов.



Строительство этих новых площадок является ключевым фактором в рамках "мусорной" реформы. Они не только придают новый облик поселениям, но и способствуют формированию новой культуры обращения с отходами, что непосредственно улучшает качество жизни местных жителей.



Председатель комитета Ленинградской области по обращению с отходами Анастасия Кузнецова подчеркнула важность этих мер и их положительное влияние на окружающую среду. Она отметила, что в 2023 году удалось ликвидировать 16 несанкционированных свалок, объем которых составлял более 74 тысяч кубических метров. Эти работы проводились в таких населенных пунктах, как Мурино, Луга, Виллози и Котельское.



Таким образом, Ленинградская область смогла значительно улучшить обращение с отходами и привести их уровень к современным стандартам. Эти меры не только способствуют экологической чистоте, но и делают наш регион еще привлекательнее для жизни и развития.

Ранее мы сообщили о том, что Ленобласть в 2024 году направит 78 млн рублей для поддержки малого и среднего бизнеса.

Фото: ПРавительство Ленобласти