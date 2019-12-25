Сервис Whoosh сообщил, что устроившие драку на Невском арендовали его самокаты

В компании отметили, что эти пользователи заблокированы, они не смогут кататься на самокатах Whoosh.

В среду, 26 мая, представитель Whoosh Юлия Камойлик в разговоре с "Фонтанкой" отметила, что компания опознала свои электросамокаты под петербуржцами, которые сбили пешехода на Невском проспекте. По словам Камойлик, в компании не проводят проверку, также документов от следственных органов не поступало.

Сотрудники сервиса отследили хулиганов и заблокировали их аккаунты, после запроса Следственного комитета компания передала все данные, в том числе маршрут.

Мы их заблокировали, они точно никогда не будут у нас кататься. Всем, чем могли, мы помогли уточнила Камойлик.

Напомним, СК РФ по региону возбудило еще одно уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности" (статья 238 УК РФ)". Представитель компании отметила, что не утверждает, что дело заведено в отношении сервиса, к тому же арендаторы были совершеннолетними и ехали со скoростью 15 километров в час, что попадает в зону дополнительного ограничения.

Ранее мы писали, что в Красносельском районе задержали самокатчика, сбившего женщину с ребёнком.

Фото: Piter.tv