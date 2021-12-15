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Сервис Росреестра позволил вовлечь в оборот 1 тыс. участков под строительство жилья

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Олег Скуфинский прокомментировал реализацию программы "Земля для стройки".

Сервис Росреестра позволил вовлечь в оборот 1 тысячу участков под жилое строительство. Об этом на правительственном часе пленарного заседания в верхней палате парламента рассказал глава профильного ведомства Олег Скуфинский. Он оценил успехи в реализации проекта "Земля для стройки".

Сформировали банк данных земли для жилищного строительства - более 5 тыс. земельных участков. Для свободного доступа к этим данным на публичной кадастровой карте разработан и внедрен сервис "Земля для стройки".

Олег Скуфинский, глава Росреестра

Эксперт подчеркнул, что общая  площадь вовлеченных в оборот земельных территорий на данный момент составляет почти 3 тысяч га. К 2030 году государство рассчитывает сформировать банк данных земли под жилое строительство с объемом в 200 тысяч га.

Напомним, что "Земля для стройки" позволяет гражданам России оценить и выбирать на карте подходящие для строительства жилья земли. Далее информация направляется в ответственные структуры. После определения статуса участка можно будет оформить право на использование конкретной территории.

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Фото и видео: YouTube / Совет Федерации
 

Теги: жилое строительство, земля для стройки, олег скуфинский, росреестр
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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