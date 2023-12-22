"Сертификат молодожёнов" утвердили в Ленобласти

Поддержка молодых семей в Ленинградской области расширяется. В рамках года семьи в регионе утверждён "Сертификат молодожёнов". Об этом заявил губернатор Александр Дрозденко. Данное постановление было утверждено.
С помощью данного сертификата молодые семьи получают возможность пройти комплексное медицинское обследование своего репродуктивного здоровья.
Сертификат будет выдаваться в ЗАГСе вместе с свидетельством о заключении брака. Его можно будет использовать в перинатальном центре Ленобласти.
Ранее мы сообщили о том, что укрытия Ленобласти переходят на баланс МО.
Фото: правительство Ленобласти
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