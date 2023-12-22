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"Сертификат молодожёнов" утвердили в Ленобласти
Сегодня, 9:32
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"Сертификат молодожёнов" утвердили в Ленобласти

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С помощью данного сертификата молодые семьи получают возможность пройти комплексное медицинское обследование своего репродуктивного здоровья.

Поддержка молодых семей в Ленинградской области расширяется. В рамках года семьи в регионе утверждён "Сертификат молодожёнов". Об этом заявил губернатор Александр Дрозденко. Данное постановление было утверждено.

С помощью данного сертификата молодые семьи получают возможность пройти комплексное медицинское обследование своего репродуктивного здоровья.

Сертификат будет выдаваться в ЗАГСе вместе с свидетельством о заключении брака. Его можно будет использовать в перинатальном центре Ленобласти.

Ранее мы сообщили о том, что укрытия Ленобласти переходят на баланс МО.

Фото: правительство Ленобласти

Теги: ленинградская область, сертификат молодоженв
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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