"Сертификат молодожёнов" утвердили в Ленобласти

С помощью данного сертификата молодые семьи получают возможность пройти комплексное медицинское обследование своего репродуктивного здоровья.

Поддержка молодых семей в Ленинградской области расширяется. В рамках года семьи в регионе утверждён "Сертификат молодожёнов". Об этом заявил губернатор Александр Дрозденко. Данное постановление было утверждено.

С помощью данного сертификата молодые семьи получают возможность пройти комплексное медицинское обследование своего репродуктивного здоровья.

Сертификат будет выдаваться в ЗАГСе вместе с свидетельством о заключении брака. Его можно будет использовать в перинатальном центре Ленобласти.

Ранее мы сообщили о том, что укрытия Ленобласти переходят на баланс МО.

Фото: правительство Ленобласти