Обновленный "Шторм "показан на форуме "Армия-2020".

Серийное производство модернизированного вертолета Ми-171Ш "Шторм" начнется в 2022 году. Об этом журналистам ТАСС рассказал заместитель директора по маркетингу Улан-Удэнского авиационного завода Михаил Карпушкин.

Особенность машины - применение комплекса управляемого вооружения, в частности ракет "Атака", которые способны уничтожать танки Михаил Карпушкин, замдиректора по маркетингу Улан-Удэнского авиационного завода

Специалист объяснил, что на военно-техническом форуме "Армия-2020" был презентован первый летный образец обновленного вертолета. Серийно Ми-171Ш с управляемыми ракетами будет выпускаться с 2022 года. Вооружение вертолета усилено по сравнению с более ранними моделями транспортных бортов линейки Ми-8. Создатели добавили подвесные контейнеры с пушками, блоки с неуправляемыми ракетами, бомбы, пулеметы "Корд".

"Шторм" оснащен более мощными двигателями ВК-2500-03, имеет модернизированные лопасти для несущего винта, увеличенную грузоподъемность и скорость полета. Разработчики увеличили защищенность грузовой кабины. Она полностью закрыта кевларовой броней. Экипаж защищен титановой броней. Установлены экранно-выхлопные устройства для защиты от ракет с тепловыми головками наведения и комплекс "Президент-С".

Вертолет совершил аварийную посадку в горах в районе Сочи.