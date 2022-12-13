Серийное производство электромобиля E-Neva планируется начать в 2026 году

Планируется выпуск 55-65 тысяч автомобилей в год.

Серийное производство российского электромобиля E-Neva планируется начать в конце 2026 года. Об этом сообщил ТАСС заместитель гендиректора АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей", директор Северо-Западного регионального центра концерна Михаил Подвязников.

В начале 2026 года ожидаются первые небольшие серии автомобилей, при благоприятном исходе уже к концу 2026 году будет налажено полное серийное производство. Планируется выпуск 55-65 тысяч автомобилей в год.

Сейчас предприятие и Минпромторг прорабатывают вопрос о потенциальной площадке, на которой планируется выпускать электрокар.

Президент РФ Владимир Путин 18 января посетил Обуховский завод, входящий в государственный концерн "Алмаз-Антей", где ему показали экспериментальный образец электрического кроссовера.

Фото: Минпромторг