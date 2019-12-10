Сериал про ангарского маньяка выйдет осенью 2020 года

Сюжет будет основан на реальной истории серийного убийцы Михаила Попкова.

Названа дата выхода нового сериала Константина Богомолова "Хороший человек". Зрители увидят премьеру осенью 2020 года. Об этом пишет ТАСС.

Сюжет сериала основан на реальной истории убийцы Михаила Попкова. Столичный следователь Евгения Ключевская приезжает в тихий и небольшой город Рубежный, чтобы проверить информацию о существовании серийного маньяка. Главные роли исполнят Никита Ефремов и Юлия Снигирь.

Бывший милиционер Михаил Попков орудовал не территории Иркутской области в период с 1992 по 2010 гг. Он вызывал доверие у жертв, будучи одет в форму. Предлагая подвезти, Попков насиловал и убивал девушек с особой жестокостью. Все жертвы, кроме одной, находились в состоянии алкогольного опьянения.

Ангарского маньяка задержали 23 июня 2012 года в Приморском крае. Сыщики при поддержке бойцов ОМОНа сняли мужчину с поезда за две станции до Владивостока. На счету Попкова 78 убийств, 16 из которых сопряжены с изнасилованиями. В январе 2015 года мужчину приговорили к пожизненному лишению свободы и лишили пенсии за работу в органах внутренних дел. В декабре 2018 года ему дали второе пожизненное.

Ранее стало известно, что одну из ролей в фильме "Хороший человек" сыграет супруга Константина Богомолова Ксения Собчак.

Фото: Instagram / konbog75

Фото, видео: СУ СК РФ