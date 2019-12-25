"Шерлок в России" выйдет на экраны осенью

Роль сыщика в сериале исполнил Максим Матвеев.

Стало известно, когда состоится премьера сериала "Шерлок в России". Картина появится на платформе START осенью 2020 года. Об этом пишет ТАСС.

Роль сыщика в сериале исполнил актер Максим Матвеев. В образе обер-полицмейстера, крупного политического игрока предстанет Константин Богомолов.

Шерлок идет по следу маньяка Джека Потрошителя, который убил в Лондоне несколько женщин. После схватки с убийцей, в которой ранят доктора Ватсона, Холмс понимает, что его противник сбежал в Российскую Империю.

Действие сериала разворачивается в эпоху правления Александра III. Холмс снимает комнату на Пекарской улице у доктора Карцева. Вместе с ним он распутывает жуткие преступления, не смотря на сопротивление местной полиции.

Ранее мы писали, что темнокожий гей сыграет фею-крестную в ремейке "Золушки".

Фото: Instagram / maxim_matveev_