Сериал "Роковой патруль" продлили на третий сезон

Премьера нового сезона намечена на 2021 год.

Во вторник, 15 сентября, стало известно, что проект "Роковой патруль" продлили на третий сезон. Об этом сообщает издание Deadline.

Инсайдеры отмечают, что третий сезон выйдет на HBO MAX. Напомним, что сериал снят по комиксам "Doom Patrol". В сюжете история о супергероях. В проекте снялись Брендан Фрейзер, Мэтт Бомер, Эйприл Боулби, Дайанна Герреро, Джойван Уэйд, Тимоти Далтон.

Сериал будет доступен с 26 июня.

Ранее мы сообщали о том, что опубликован трейлер нового "Джеймса Бонда", посвященный главному злодею.

Видео:HBO Max/YouTube