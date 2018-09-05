Сергей Жуков даст первый концерт после трех операций

Впервые за 20 лет этим летом артисту пришлось прервать свой гастрольный тур, но теперь он с новыми силами готов вернуться к прежнему укладу жизни.

Сергей Жуков, солист группы "Руки вверх" готов вернуться на сцену после перенесенных операций. Свой первый концерт после перерыва он даст 20 сентября в Пензе. Об этом он сообщил в своем Instagram.

Впервые за 20 лет этим летом артисту пришлось прервать свой гастрольный тур, но теперь он с новыми силами готов вернуться к прежнему укладу жизни. В конце августа солист перенес третью операцию, причем не он сам, ни его представители не пожелали распространяться, из-за чего ему понадобилось хирургическое вмешательство людей. Пока Сергей Жуков лежал в больнице, он делился с поклонниками только минимальной информацией. Так артист сразу предупредил, что это не "одна из тех страшнейших болезней", то есть это точно не онкология.

Но некоторые источники заявили, что в молодости Сергей посадил сердце анаболиками и алкголем. Представитель Жукова опроверг эту информацию и заверил, что сейчас солисту группы "Руки вверх" ничего не угрожает.

Ранее Ирина Аллегрова отменила концерт из-за серьезной болезни.

Фото т видео: sezhukov/ Instagram