Сергей Шнуров выложил фото с отдыха с молодой женой

Многие подписчики признали, что Сергей и его возлюбленная очень подходят друг другу.

Лидер "Ленинграда" опубликовал в своем Instagram фото с отдыха. Не нем музыкант позирует с голым торсом.

Подписчики заметили в отражении женский силуэт и без труда узнали в ней молодую супругу Шнурова - Ольгу Абрамову. Многие подписчики признали, что Сергей и его возлюбленная очень подходят друг другу.

Напомним, что в конце октября 2018 года Сергей Шнуров женился на 26-летней светской львице Ольге Абрамовой. До этого музыкант был женат на танцовщице и хозяйке ресторана "КоКоКо" Матильде Шнуровой.

Фото: Instagram / shnurovs/